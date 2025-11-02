Діамантову брошку Наполеона Бонапарта вперше виставили на аукціон

Діамантова брошка, що колись належала Наполеону Бонапарту та була загублена під час його втечі з поля битви під Ватерлоо, вперше виставляється на аукціон, повідомляє PA Media.

Брошка, прикрашена майже 100 діамантами, була знайдена через три дні після втрати і подарована королю Пруссії як частина трофеїв його армії.

Продаж відбудеться на Sotheby’s у межах аукціону The Royal and Noble Jewels Sale 12 листопада. Орієнтовна вартість брошки – від £112 674 до £187 790 ($143 – $238 тис.).

Круглу діамантову брошку створили приблизно у 1810 році. У центрі розташований овальний діамант вагою 13,04 карата, оточений майже сотнею менших каменів різних форм і розмірів.

На аукціоні також буде представлена прикраса для волосся з перлами, що належала Кунігунді Саксонській, кузині короля Франції Людовика XVI. Спочатку вона була частиною тіари, яку переробили близько 1840 року. Прикраса виготовлена з натуральних перлів і діамантів і оцінюється від £320 815 до £471 708 ($431 – $633 тис.).

Фото: Sotheby’s

Вперше на продаж виставлять і світло-рожеву діамантову обручку вагою трохи більше 13 каратів. Вона належала одній із останніх османських принцес, Несліші-Султан, і є частиною колекції з двадцяти коштовностей. Орієнтовна ціна обручки – від £226 483 до £377 472 ($304 – $507 тис.).