У британському графстві чоловік напав із ножем на пасажирів потяга, десятеро поранених

У британському графстві Кембриджшир чоловік напав з ножем на пасажирів потяга – десятеро людей госпіталізовані, дев’ятеро з них з важкими травмами, повідомляє Sky News.

Інцидент стався у суботу, 1 листопада, близько 21:40 – приблизно через десять хвилин після відправлення потяга зі станції Пітерборо. Свідки розповіли, що пасажири одразу натиснули кнопку тривоги.

Зазначається, що правоохоронці застосували електрошокер проти нападника з великим ножем, який влаштував криваву різанину у швидкісному поїзді.

За даними Британської транспортної поліції, двох осіб затримали.

На місце події прибули озброєні правоохоронці, парамедики, літаки швидкої допомоги та транспортна поліція.

Інцидент визнано «серйозним», до розслідування долучилася контртерористична поліція.