Нова президентка Ірландії має намір примусити весь свій офіс говорити ірландською

Обрана президенткою Ірландії Кетрін Конноллі оголосила про наміри зробити ірландську робочою мовою своєї резиденції Áras an Uachtaráin після вступу на посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

В оточенні Конноллі кажуть, що під час її президентства "ірландська мова буде на чільному місці", а сама вона прагне залучити до роботи в резиденції людей, які володіють ірландською, та зробити її "робочою мовою".

"Я зроблю все можливе, щоб вивести ірландську мову з маргінесу і використовувати її", – сказала майбутня президентка Ірландії у пʼятницю в першому інтервʼю після обрання.

Як саме це буде втілюватись на практиці, наразі невідомо. Оточення Конноллі зараз готується до її інавгурації, яка відбудеться 11 листопада, та перших тижнів її президентства.

Ірландська – одна з гельських мов і є першою офіційною мовою Ірландії. Кількість її носіїв оцінюють у близько 1,6 млн, проте лише 70 тисяч використовують мову у повсякденному житті.

Ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії 24 жовтня, здобувши понад 60% голосів. Конноллі називають однією з провідних пропалестинських політиків у парламенті Ірландії.

Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але можливу перемогу Коннолі характеризували у ЗМІ як приниження для правоцентристського уряду.