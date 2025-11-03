ВМС ЗСУ знищили спецпідрозділ росіян на буровій установці

Військово-морські сили ЗСУ уразили елітний спецпідрозділ російської окупаційної армії, який знаходився на буровій установці Сиваш у Чорному морі.

Про це повідомили ВМС у своєму Telegram-каналі у понеділок, 3 листопада.

Військові зазначили, що крім технічних засобів розвідки і спостереження армії Росії було знищено розрахунок ПТРК.

«Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом Ланцет, у той час, коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе», — йдеться в повідомлені.

31 жовтня Військово-морські заявили, що завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська в Росії. За даними ВМС, ці об'єкти постачали енергію військовим підприємствам у регіоні.

Нагадаємо, що Україна розробила та успішно застосовує декілька типів ударних і багатоцільових морських дронів (безекіпажних надводних апаратів, БНА), які відіграли вирішальну роль у зміні балансу сил у Чорному морі.

