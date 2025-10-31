Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка створив свято до Дня української мови та писемності

Українська мова — це не лише засіб спілкування, а жива душа народу, його історія, культура та сила. Саме з таким натхненням команда Благодійного фонду «МІЛА» на чолі з Олексієм Юренком організувала справжнє свято до Дня української мови та писемності.

У межах ініціативи фонд передав київським школам квитки до театру та привітав учителів — людей, які щодня сіють зерна знань і любові до рідного слова.

«Ми вшановуємо нашу мову як живу душу народу, основу нашої ідентичності й сили. Саме завдяки вчителям українська мова живе, звучить і розвивається. Ми вдячні кожному, хто зберігає її красу та силу у серцях дітей», — наголосив Олексій Юренко, засновник Благодійного фонду «МІЛА».

Особливою подією став перегляд вистави «Мина Мазайло» у театрі «Особистості», яка з гумором і глибиною піднімає болючу тему — ставлення українців до власної мови та самоідентичності.

«Щиро вдячний театру “Особистості” за чудову виставу “Мина Мазайло”, яка нагадує нам, наскільки важливо берегти українське слово й не соромитися своїх коренів. Ця постановка — про вибір між справжністю та удаваною “модністю”, про те, ким ми є насправді», — зазначив Олексій Юренко.



Свято, організоване фондом, стало черговим нагадуванням: мова об’єднує, надихає та дає силу вірити в майбутнє України.