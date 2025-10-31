Дружба чи дербі: як і чому зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна залишила низку питань

Президент США та голова КНР Сі Цзіньпін провели у четвер, 30 жовтня, двосторонню зустріч у південнокорейському місті Пусані – першу з початку другого терміну Трампа. У коментарях за гарячими слідами американський лідер сказав, що вона пройшла «дивовижно». Про те, чи справді це так або ж очільник Білого дому видає бажане за дійсне – далі в матеріалі ForUA.

Передусім, слід зазначити, що старий-новий господар Овального кабінету і до, і після зустрічі з китайським візаві з ніг до голови обсипав його компліментами, називаючи другом і великим лідером великої країни. Самі ж перемовини із Сі Цзіньпіном, які тривали годину і 40 хвилин, пан Трамп назвав «дивовижними». «За шкалою із 10 балів, де десять – найвища оцінка, я поставив би 12», - зауважив він.

За словами 79-річного американського лідера, США негайно знизять тарифи на всі китайські товари в обмін на заходи щодо припинення експорту до Сполучених Штатів компонентів наркотику фентанілу.

Водночас голова КНР зауважив, що за дев’ять місяців президентства Трампа вони тричі говорили телефоном та обмінювалися листами. «Для двох провідних економік світу нормально час від часу відчувати тертя», - додав Сі. При цьому він сказав, що не раз говорив публічно, що США та Китай «мають бути друзями та партнерами». «Це те, чого нас навчила історія і чого вимагає реальність», - наголосив лідер Китаю.

Варто підкреслити, що перемовини 30 жовтня очільників США та КНР пройшли не у форматі «один на один». З американської сторони на них були присутні держсекретар Марко Рубіо, торговий представник Джеймісон Грір, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Ховард Латнік, голова апарату Сюзі Уайлз та посол США у Китаї Девід Пердью. Натомість до китайської делегації увійшли міністр закордонних справ Ван І, його заступник Ма Чжаосюй, віце-прем’єр Держради Хе Ліфен, керівник апарату Цай Ці, міністр комерції Ван Веньтао, а також голова Державного комітету з розвитку та реформ Чжен Шаньцзе.

Після перемовин також стало відомо, що Китай відновить імпорт американських соєвих бобів і перестане створювати перепони для експорту рідкісноземельних металів. «З рідкісноземельними металами все врегульовано, і це для тільки для нас, це для всього світу… Це всесвітня ситуація, а не американська. Бар’єру з боку Китаю більше немає!», - у притаманному пафосному стилі похизувався пан Трамп.

Тайвань, який Китай, як відомо, вважає своєю бунтівною провінцією і не виключає, що встановить контроль над ним силою, на зустрічі президента США із Сі Цзіньпіном не обговорювався. Водночас кейс російсько-української війни був у перемовному порядку денному. «Про Україну довго говорили. Ми будемо працювати разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони у глухому куті. Божевілля, але іноді треба дати їм повоювати, мабуть. Але він (Сі Цзіньпін – Ред.) допоможе нам і ми будемо спільно працювати по Україні», - резюмував глава Білого дому. Між тим сам Сі Цзіньпін питання путінської «СВО» не коментував взагалі. Як зауважує з цього приводу Politico, китайці вкотре скористалися тим, що для Трампа важливіша форма, а не зміст, і запросили його приїхати з візитом до Китаю у квітні, на що той моментально сказав своє «Так». «Це означає, що щонайменше в найближчі 4-5 місяців Трамп постарається не псувати відносини із Сі і ніякого тиску від США на Китай в українському питанні і ніяких санкцій за покупку російської нафти проти великих китайських покупців не варто очікувати», - акцентує видання.

Тим часом політолог Олександр Кочетков, аналізуючи зустріч американського та китайського лідерів, робить наступний акцент: «Шалений миротворець Трамп майже дві години спілкувався з все більш авторитарним (після 4 пленуму 20 скликання ЦК КПК) Сі Цзіньпіном. Передбачувано домовилися продовжити домовлятися. Тому що це була установча зустріч, на який узгоджують теми, по яким можливість знайти спільну мову існує, а які треба відкладати і не витрачати часу, бо розбіжності є неподоланними. Безумовний позитив у тому, що Україна залишилася у списку тем для обговорення. Хоча рішення поки що нема, і знайти його буде вкрай важко. Товариша Сі з бункерним фюрерком нічого критичного не пов’язує, він спокійно може відмовитися від підтримки Росії. Тим більше, що у такому випадку недоімперія програє війну і почне розвалюватися. І тоді Китай мирним шляхом отримає контроль над величезними територіями російського Далекого Сходу з його викопними багатствами. Але, по-перше, очільник Китаю хоче бути повноцінним, офіційно визнаним миротворцем, що істотно додасть Китаю міжнародного впливу. Тобто, США мають публічно визнати, що без Китаю припинити російсько-українську війну вони не здатні. Проте лаврами Трамп ділитися вміє. По-друге, Сі Цзіньпін хоче обміняти Україну на Тайвань. А щодо цього Трамп категорично не погоджується, бо у такому випадку Китай суттєво посилиться економічно і технологічно. Тому що сьогодні Тайвань – це високорозвинена країна, і нагороджувати конкурента таким подарунком США не бажають».

У тому, що президент США наразі усіляко намагається робити хорошу міну при поганій грі переконаний відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников. Власне, констатувавши це на своєму авторському Youtube-каналі, він додав: «Зокрема, Трамп скоротив тарифи на китайську продукцію, пов’язану із наркотиком фентаніл, який з Китаю нібито доставляється до Сполучених Штатів на 10%. Це при тому, що питання розповсюдження цього наркотику з моменту, як він запровадив цей тариф, все одно не виглядає вирішено. А Сі Цзіньпін без жодних конкретних кроків наголосив на тому, що американсько-китайські взаємини відповідають формулі Трампа зробити Америку знову великою, маючи на увазі, що саме економічне співробітництво двох країн допомагає США просуватися далі. Ну і таких прикладів, звичайно, можна було б навести чимало, хоча, звісно, вони не скасовують відсутності конкретики на зустрічі між очільниками Сполучених Штатів і Китаю. Тобто, це була зустріч заради зустрічі».

Без превентивного Будапешта переговори Трампа і Сі Цзіньпіна пройшли в «ослабленому стані», вважає аналітик Олексій Кущ. «Будапешт як фактор переговорів з РФ був потрібен Трампу у якості інструмента тиску на Китай. Мовляв, дивіться, я лише поманив пальцем, і Путін приїхав на переговори. І це без серйозних поступок із нашого боку. А що буде, якщо Вашингтон покладе Москві щось серйозне? Наскільки швидко у Москві забудуть Пекін та «велику дружбу»? Це зразкова переговорна логіка Трампа. Вона спрацювала на Алясці, де Трамп подумки посилав «привіти» Сі Цзіньпіну, але не спрацювала у Будапешті. Тому перший раунд протистояння США та Китаю на користь КНР. Трамп погодився приїхати до Китаю першим у квітні 2026-го – це також важливий дипломатичний сигнал», - підсумовує експерт.

Загалом як вітчизняні, так і західні аналітики сходяться в оцінках, що до весняного побачення Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна мирно-дипломатичний трек російсько-української війни буде фактично замороженим, а перемовини якщо і будуть, то виключно декларативними ми імітаційними. До речі, наочним підтвердженням таких прогнозів є ненароком озвучена у Пусані фраза Трампа про те, що, попри божевілля, «треба дати їм (Україні та РФ – Ред.) повоювати». Тобто, у сенсі дипломатії, можна сказати, що тему мирного врегулювання поставлено на паузу, причому досить тривалу.