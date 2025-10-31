Російські окупанти вбили 17 мирних мешканців Бучі

Підозри оголосили п'ятьом російським військовим, які вбили 17 мирних мешканців Бучі в районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної під час окупації міста в 2022 році.

Щоби встановити обставини злочинів, слідчі поліції провели сотні оглядів місцевості, сотні допитів свідків і потерпілих, численні судово-медичні експертизи та слідчі експерименти. У ході ексгумацій було вилучено кулі, що належали зброї військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії збройних сил Росії, повідомляє Нацполіція.



Використовуючи покази очевидців, дані балістики, фото- та відеоматеріали, поліцейські відновили повну картину подій і встановили конкретних виконавців убивств – військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, а саме: командира взводу, двох старших сержантів, молодшого сержанта, старшого солдата та стрільця-оператора.

Всім п'ятьом слідчі поліції оголосили підозри у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисними вбивствами цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Частина матеріалів уже передана до суду, решта перебуває на завершальній стадії розслідування, зазначають в НПУ.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора за сприяння Головного управління розвідки.

Фото: Нацполіція.