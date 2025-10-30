Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, якими воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів – із 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

Відповідні документи – закони №14128 і №14129 з підписом глави держави – вже оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Раніше, 20 жовтня, Зеленський вніс до парламенту пропозицію про чергове продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Наступного дня, 21 жовтня, народні депутати підтримали ці ініціативи. Це було 17-те голосування за продовження цих режимів у межах повномасштабної війни.

Попереднє, 16-те, продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 15 липня, а президент підписав відповідні закони 25 липня.