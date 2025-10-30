﻿
Полiтика

Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, якими воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів – із 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

Відповідні документи – закони №14128 і №14129 з підписом глави держави – вже оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Раніше, 20 жовтня, Зеленський вніс до парламенту пропозицію про чергове продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Наступного дня, 21 жовтня, народні депутати підтримали ці ініціативи. Це було 17-те голосування за продовження цих режимів у межах повномасштабної війни.

Попереднє, 16-те, продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 15 липня, а президент підписав відповідні закони 25 липня.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мобілізаціявоєнний станВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Натовп розтрощив авто ТЦК та СП на Одещині (Відео)
Війна 30.10.2025 13:49:15
Натовп розтрощив авто ТЦК та СП на Одещині (Відео)
Читати
Сирський: ситуація у Покровську та Куп’янську складна, але керована
Війна 30.10.2025 13:30:15
Сирський: ситуація у Покровську та Куп’янську складна, але керована
Читати
Відчайдушна торгівля повітрям: про що свідчить путінська тактика залякування
Аналітика 30.10.2025 13:25:08
Відчайдушна торгівля повітрям: про що свідчить путінська тактика залякування
Читати

Популярнi статтi