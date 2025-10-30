Зустріч Трампа і Сі: Україна чекає на фідбек

Україна поки не отримала офіційних дипломатичних відгуків від партнерів щодо результатів переговорів між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, але сподівається, що ця зустріч сприятиме активізації мирних зусиль для припинення російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своєю словенською колегою Танею Файон у Києві.

– Безумовно, Китай може відігравати більш активну роль. Безумовно, Китай має достатньо інструментаріїв впливу на Росію. Ми ще не маємо так званого дипломатичного фідбеку від наших партнерів щодо результатів цієї зустрічі. Ми бачили публічні заяви. Тобто питання України обговорювалося, — сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що США добре поінформовані про українську позицію.

– Безумовно, в нас відбувалися контакти на різному рівні, різними каналами з американськими друзями і напередодні також цієї зустрічі, з чітким інформуванням нашої позиції. Тому ми дуже сподіваємося, що ця зустріч стане знаковою для подальшого прискорення мирних глобальних зусиль для зупинення російської агресії, – зазначив глава МЗС.

ForUA нагадує, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися 30 жовтня у південнокорейському Пусані.

Це була їхня перша двостороння зустріч від початку другого президентського терміну Трампа, який триває вже понад дев’ять місяців.