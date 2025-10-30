12 пунктів миру від ЄС: деталі європейського плану

Європейські союзники України розробляють мирний план із 12 пунктів, який має на меті сприяти завершенню війни, про що повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на деталі документа. Попередньо названий «Елементи на шляху до миру для України», план поділений на дві основні фази: «припинення вогню» та «переговори».

Цей документ, ініціатором якого виступила Фінляндія, протягом останніх тижнів поширюється європейськими столицями, хоча він ще не обговорювався на найвищому рівні ЄС та офіційно не був схвалений жодною країною.

Фаза I: «Припинення вогню»

Початок припинення вогню — має розпочатися через 24 години після того, як сторони ухвалять план. Заморожування лінії фронту — поточна лінія зіткнення заморожується в точці, де вона проходить на момент початку припинення вогню. Моніторинг — розпочинається негайно під керівництвом США з використанням супутників, безпілотників та інших технологічних засобів. Пакт про ненапад — Україна та Росія мають узгодити «пакт про ненапад», що означає, що Москва припиняє атаки, а Київ утримується від спроб повернути окуповані території військовим шляхом. Запорізька АЕС — станція передається з-під контролю Росії неназваній «третій стороні» з подальшим поверненням Україні. Скасування «символічних санкцій» — передбачені «заходи зі зміцнення довіри», такі як скасування обраних символічних санкцій проти Росії, після того як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів.

Фаза II: «Переговори»

Остаточна лінія зіткнення — початок переговорів щодо узгодження остаточної лінії зіткнення, яка діятиме до досягнення домовленостей про управління РФ окупованими землями. Міжнародні гарантії безпеки — Україна отримує міжнародні гарантії безпеки (деталі не уточнюються). Взаєморозуміння та повага — Київ і Москва «посилюють взаєморозуміння та повагу до різноманітності мов, культур та релігій». Управління окупованими територіями — початок переговорів про постійне управління окупованими територіями. Поетапне скасування санкцій — поступове скасування санкцій проти Росії в міру реалізації плану. Компенсації та активи — Україна та Росія узгоджують компенсації за збитки від війни, а Захід розморожує російські активи, які потенційно можуть бути використані для відбудови України.

Підхід «спочатку припинення вогню» — це те, на чому наполягає більшість європейських країн відтоді, як адміністрація президента США Дональда Трампа почала переговори з Кремлем, зазначає «Радіо Свобода».