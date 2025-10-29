Польща не отримувала жодної інформації про можливе скорочення американських військ у країні

Польща не отримувала жодної інформації про скорочення американського контингенту в нашій країні, заявив у середу, 29 жовтня, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

«Польща та Сполучені Штати є сильними союзниками», — додав він.

Сполучені Штати повідомили Румунію та інші країни НАТО про своє рішення скоротити кількість американських військ на східному фланзі Альянсу в Європі, заявило в середу Міністерство оборони в Бухаресті. Приблизно 1000 американських військовослужбовців залишаться в Румунії, додали у міністерстві. Скорочення включатиме, серед інших, американських солдатів, які базуються на авіабазі Міхаїла Когелнічану поблизу Констанци на Чорному морі, йдеться у заяві міністерства.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш виступив з цим питанням у середу, 29 жовтня. Під час прес-конференції на заводі MESKO в Краснику він заявив, що Польща не отримувала жодної інформації про скорочення свого контингенту. Він наголосив, що неодноразово чув запевнення від американців щодо присутності та можливості збільшення кількості американських військ у Польщі:

«Польща та Сполучені Штати — сильні союзники. Це союзники, на яких ми можемо покластися. Сполучені Штати — це стовп НАТО, і немає НАТО без Сполучених Штатів. Ті, хто вважає, що європейську безпеку можна побудувати будь-яким іншим способом, мають знати, що вона ґрунтується на трансатлантичному принципі. Це філософія, що лежить в основі заснування Альянсу, і немає НАТО без Європи, немає НАТО без Сполучених Штатів».

Раніше в середу речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей заявив Польському прес-агентству (PAP), що Польща не отримувала жодної інформації про можливе скорочення американських військ на польській землі.

Він також нагадав про нещодавні переговори між президентом Каролем Навроцьким та лідером США Дональдом Трампом, які стосувалися, серед іншого, кількості американських військ у Польщі та заяв президента США з цього питання, а також про переговори між міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем та головою Пентагону Пітом Хегсетом. Ця розмова відбулася в жовтні в Брюсселі, і міністр національної оборони тоді заявив, що стабільна присутність американських військ у Польщі підтверджена.

Під час свого візиту до Вашингтона на початку вересня президент Кароль Навроцький зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Під час зустрічі Трамп заявив, що американські війська залишаться в Польщі, і що якщо поляки захочуть, США можуть розгорнути більше військ. Навроцький, у свою чергу, наголосив, що Трамп надав Польщі гарантії безпеки, і наголосив на військовій співпраці союзників.

У Польщі розміщено приблизно 10 000 американських військовослужбовців.