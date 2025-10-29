﻿
Полiтика

Україна ухвалила рішення закрити своє посольство в Гавані

Україна ухвалила рішення закрити своє посольство в Гавані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу повідомив, що у МЗС України ухвалило рішення понизити рівень дипломатичних відносин та закрити посольство у Кубинській Республіці.

"Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіху" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та понизити рівень наших дипломатичних відносин", - написав він у соцмережі Х у пості, присвяченому голосуванню України проти зняття ембарго США проти Куби на Генасамблеї ООН.

Сибіга зауважив, що таке голосування було спрямовано проти бездіяльности кубинської влади у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.

"Небажання Гавани зупинити масове відправлення своїх громадян на російську війну проти України є співучастю в агресії і має бути засуджено найрішучіше. Україна завжди буде протистояти такій практиці і захищати цілі та принципи Статуту ООН", - наголосив міністр.

Як повідомляв ForUA, Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції на Генасамблеї ООН щодо зняття ембарго США з Куби.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСООНпосольствоКубаГавана
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британець, який здивував усіх, проти абсолюта: чи має Вордлі хоч найменший шанс перемогти Усика
Спорт 29.10.2025 15:52:14
Британець, який здивував усіх, проти абсолюта: чи має Вордлі хоч найменший шанс перемогти Усика
Читати
Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше
Рейтинги 29.10.2025 15:30:54
Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше
Читати
Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні: є поранені діти та медпрацівники
Війна 29.10.2025 15:14:35
Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні: є поранені діти та медпрацівники
Читати

Популярнi статтi