Посланець Путіна запевняє всіх, що російсько-українська війна може припинитися протягом року

Представник рашистів на переговорах зі США Кіріл Дмітрієв припустив, що російсько-українська війна може припинитися протягом року.

Про це він оголосив на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії, пише Reuters​.

Дмітрієв зробив таку заяву після зустрічей з представниками адміністрації американського президента Дональда Трампа. Його візит до США відбувся після оголошення про перенесення зустрічі між Трампом і ватажком рашистів Владіміром Путіним.

«Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим», — сказав Дмітрієв на виступі в Ер-Ріяді.

На запитання, чи можливий мир в Україні протягом одного року, фінансист відповів: «Я вважаю, що так».

Крім того, Дмітрієв просував співпрацю між Сполученими Штатами, Саудівською Аравією та Росією як провідних країн, що володіють природними ресурсами, і заявив, що така співпраця «зробить світ безпечнішим».

«Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше», — сказав Дмітрієв.

24 жовтня фінансист Кіріл Дмітрієв прибув до Штатів для «офіційних» переговорів. З собою він привіз цукерки із цитатами кремлівського очільника Путіна на їхніх обгортках.

Під час свого візиту посланець заявляв, що Вашингтон, Київ та Москва близькі до дипломатичного врегулювання війни. Водночас наголошував, що «зосереджений» на економічних відносинах із США, а не політичних.

Окрім цього, він назвав три питання, після розв’язання яких Росія нібито погодиться завершити війну: йдеться про гарантії безпеки для України, «територіальне питання в тих районах, де проживає російськомовне населення», а також «нейтралітет» України.

Після цього посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що діяльність Дмітрієва спрямована на те, щоби Росія мала змогу продовжувати війну в Україні, тож він заслуговує на відновлення та посилення американських санкцій проти нього.