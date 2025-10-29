Кудрицького взяли під варту

Печерський райсуд Києва обрав для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 грудня з альтернативою застави 13 мільйонів 730 тисяч гривень.

Прокурори клопотали про тримання під вартою на 60 діб із визначенням розміру застави у 13,7 мільйона гривень, повідомляє "Суспільне".

Кудрицький під час засідання заявив, що оголошена йому підозра є абсурдною і необґрунтованою.

"Жодних фактів чи документів, які говорять про те, що я якимось чином впливав чи був причетний рішення укласти договір банківської гарантії між ТОВ "Візин Річ" і банком "Конкорд" в матеріалах немає. Відповідно виходить, що мене звинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію, захищаючи себе від збитків. Тобто єдиний факт, це те, що я, маючи довіреність керівника компанії, підписав в рамках стандартного бізнес-процесу підписав два договори, які укладені за результатами Прозоро. Тому я вважаю цю підозру не тільки необґрунтованою, а й абсурдною, абсолютно надуманою", - сказав він.