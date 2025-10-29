Марина Барсук розповіла світові про незламність правосуддя під час війни: у залі лунало «Glory to Ukraine!»

Під час 67-го щорічного з’їзду Міжнародної асоціації суддів, що проходив з 12 по 16 жовтня 2025 року, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду, членкиня Асоціації суддів України Марина Барсук виступила з промовою, яка зворушила суддівську спільноту з усього світу. Про це повідомляє на своїй сторінці прес-служба Асоціації суддів України.

Під час виступу Марина Барсук подякувала президії Міжнародної асоціації суддів за можливість звернутися до колег і наголосила на важливості участі українських суддів у міжнародних заходах навіть у період війни.

«Україна сьогодні — єдина європейська країна, що перебуває у стані війни. Ми вже чотири роки чинемо опір повномасштабній військовій агресії, і при цьому залишаємося частиною європейської судової спільноти», — сказала суддя Барсук.

Суддя розповіла, що навіть в умовах постійної небезпеки українські суди не зупиняють свою роботу, а навпаки - працюють ще інтенсивніше.



«З’явилися нові категорії справ: воєнні злочини, злочини проти життя та гідності, позови про відшкодування фізичної, моральної та економічної шкоди, завданої війною. Навіть коли кількість суддів скоротилася з 10 000 до близько 5 000, судова влада України залишається сильною та ефективно виконує свій обов’язок перед суспільством», — підкреслила Барсук Марина.

Вона також розповіла, що українські судді гідно проходять усі виклики не лише у залах судових засідань: «Наші колеги служать у Збройних силах України, а дехто з них вдень вершить правосуддя, а вночі виходить на чергування, полюючи на “шахеди”, що тероризують наші міста. Українські судді тримають лінію оборони і професійно, і фізично».

Під час виступу учасникам форуму було представлено документальний фільм «У нас є Мрія» — спільний проєкт пресцентру судової влади України та режисера Володимира Клюєва, який показує реальні історії суддів, чоловіків і жінок, котрі вдень працюють у судах, а вночі боронять свої міста.

«Світ має про це знати. Бо це історія не лише про українських суддів — це історія про силу права навіть у час війни», — наголосила суддя.

Завершився виступ під оплески фразою, яка об’єднала весь зал: «Glory to Ukraine!»

Президія Міжнародної асоціації суддів особливо відзначила, що Україна сьогодні тримає фронт за всю Європу, відстоюючи спільні демократичні цінності, справедливість і людську гідність.



Українська делегація також взяла участь у виборах нового керівництва Міжнародної асоціації суддів. Президентом став суддя Вальтер Бароне (Бразилія), віце-президентом — Дорота Заблудовська (Польща), членами Ради — судді з Австрії, Німеччини, Канади та Марокко.

«Ми одностайно підтримали кандидатуру польської судді як знак вдячності нашим сусідам за підтримку України у найважчі часи», — прокоментувала М.Барсук.

Окрім пленарних засідань, делегація відвідала парламент та Верховний суд Азербайджану, де ознайомилася з особливостями національної судової системи, умовами роботи суддів і провела обмін досвідом з колегами.

Суддя Північного АГС зазначила, що участь у таких міжнародних подіях є важливою не лише для представлення України на світовому рівні, але й для зміцнення професійної солідарності суддівської спільноти, яка підтримує демократичні цінності та верховенство права.

«Кожен день конференції приносить нові знання, контакти та відчуття єдності. Ця сила працює на користь України», — підсумувала суддя.