Невідомий мільйонер пожертвував $130 мільйонів на зарплати для військових США під час шатдауну

Трамп заявив про пожертву у $130 мільйонів для військових під час шатдауну, але ім’я благодійника не розкриває.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що анонімний мільярдер пожертвував 130 мільйонів доларів, аби забезпечити виплату зарплат військовим під час урядового шатдауну, який триває з 1 жовтня, розповіли в Reuters.

За його словами, «друг, який любить армію та країну», вирішив покрити фінансовий дефіцит, спричинений зупинкою роботи уряду демократами.

«Він подзвонив і сказав: “Я хочу особисто допомогти військовим, якщо через демократів виникне затримка”. І сьогодні він надіслав нам чек на 130 мільйонів доларів», — сказав Трамп.

Президент відмовився назвати ім’я благодійника, пояснивши, що той не прагне публічності.

Саме такий вчинок, на думку президента Америки, і можна розцінювати як справжній патріотизм.

Нагадаємо, що в США через бюджетний конфлікт без зарплат залишилися близько 46 тисяч військових.

Пожертва має частково компенсувати цю нестачу, хоча Білий дім не уточнює, як саме кошти будуть розподілені.

Водночас, нещодавно Дональд Трамп заявив, що планує виділити 500 млн доларів на антидроновий захист Чемпіонату світу з футболу.