Шпигувала в оселях військових: у Дружківці викрили агентку РФ

Служба безпеки України викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських захисників у прифронтовій Дружківці Донецької області, повідомляє СБУ.

Зловмисницею виявилася 54-річна місцева жителька. Вона чекала, щоб війська РФ захопили Дружківку.

Встановлено, що за інструкцією загарбників жінка розміщувала оголошення в місцевих телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. Таким чином вона «легально» проникала до орендованих осель українських оборонців, які брали участь у бойових діях.

Агентка прибувала до помешкань з інвентарем для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових.

Жінка намагалася втертися в довіру до українських захисників і завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання.

Зібрану інформацію фігурантка передавала загарбникам через спеціально створений чатбот. Персональні дані й адреси українських воїнів були потрібні їм для підготовки бойових і вербувальних операцій.

СБУ затримала ворожу поплічницю за місцем її проживання.

Під час обшуків у жінки вилучили смартфон, який та використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам.

Слідчі оголосили затриманій підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.