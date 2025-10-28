Алкоголічка з Миколаєва залишила самих у квартирі на пів доби двох дітей, а знайшла їх мертвими

У Миколаєві поліціянти встановлюють обставини загибелі чотирирічного хлопчика і трирічної дівчинки, яких матір залишила самих в квартирі на пів доби: у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі на пів доби. Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, матір виявила дітей без ознак життя, а квартиру наповнену паром", - йдеться в повідомленні на сайті поліції Миколаївської області у вівторок.

В поліції зазначають, що під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей, а на стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари.

"Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерти", - наголошується в повідомленні.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері.

"Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром", - повідомляють в поліції.

Для встановлення остаточної причини смерти тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку затримано, розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України "Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки" та ч. 3 ст. 135 КК України "Залишення у небезпеці, що спричинило смерть".

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.