Найбільшим покупцем польської зброї є Україна, на другому місці - США

Експорт польської зброї значно зріс. Однак експерти попереджають, що без державної підтримки добрі часи можуть швидко закінчитися, пише «Dziennik Gazeta Prawna» у своєму свіжому випуску.

Газета зазначає, що майже чотирирічна війна в Україні суттєво вплинула на експорт польської зброї. «У 2020 році польські компанії поставили по всьому світу зброї на суму майже 400 мільйонів євро. Після нападу Росії на Україну у 2022 році ця сума зросла втричі», інформує «Dziennik», додаючи, що 2024 рік був рекордним.

Посилаючись на дані Міністерства закордонних справ, газета повідомляє, що Польща продала зброї на суму 3,2 мільярда євро за цей рік.

Найбільшим одержувачем польської зброї стала Україна. У 2024 році вона придбала у Польщі зброї майже на 2,5 мільярда євро. Сполучені Штати посіли друге місце, випередивши Філіппіни та Іспанію.