"Пуститися берега" по-вінницьки: переможець олімпіад організував нарколабораторію з мільйонними прибутками

27-річний вінничанин, колишній переможець шкільних олімпіад з хімії, замість наукової кар'єри обрав злочинний шлях і був засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за організацію масштабної нарколабораторії.

Як повідомляє поліція Вінницької області, чоловік облаштував підпільну лабораторію у приватному будинку, використовуючи свої знання для синтезу психотропних речовин. Його "бізнес" приносив мільйонні прибутки, однак був викритий правоохоронцями.

Рекордні обсяги вилученого

Під час обшуків у нарколабораторії правоохоронці виявили вражаючу кількість заборонених речовин та хімікатів:

Понад 20 кг готових психотропів.

Понад 100 кг прекурсорів.

Близько 300 кг хімічних реагентів.

Загальна вартість вилученого на "чорному ринку" оцінюється приблизно у 20 мільйонів гривень. Також було вилучено обладнання, що використовувалося для незаконного виробництва.

Суворий вирок суду

За результатами судового розгляду, колишнього "вундеркінда" визнали винним за низкою статей Кримінального кодексу України:

Ч. 3 ст. 307 ККУ: Незаконне виробництво та збут психотропів у особливо великих розмірах.

Ч. 3 ст. 311 ККУ: Зберігання прекурсорів з метою виготовлення наркотиків.

Ч. 3 ст. 313 ККУ: Незаконне заволодіння обладнанням для нарколабораторії.

Ч. 2 ст. 317 ККУ: Організація місця для незаконного виробництва та вживання психотропів.

Суд виніс обвинувальний вирок – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Ця історія стала яскравим прикладом того, як високий інтелект та знання були використані у злочинних цілях, нагадуючи сюжет популярного американського серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad).