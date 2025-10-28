Утилізації збройового плутонію: Путін підписав закон про денонсацію міжурядової угоди зі США

Глава РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію міжурядової угоди зі США стосовно утилізації збройового плутонію та протоколів до цієї угоди. Договір передбачав, що США та РФ ліквідують по 34 тонни начинки для ядерних ракет, котру визнали зайвою для військових цілей.

Російська держдума ухвалила законопроєкт про денонсацію на початку жовтня.

Угода між РФ та США була підписана у серпні 2000 року і стала одним із перших міжнародних договорів, прийнятих після інавгурації Путіна на перший президентський термін. Росія ратифікувала договір у 2011 році. Початок переробки обумовленого у документі плутонію шляхом його використання як компонента палива атомних електростанцій планувався на 2018 рік. Проте Москва призупинила дію угоди 2016-го, звинувативши США у порушенні зобов’язань за договором.

У відповідному указі Путіна мовилося, що рішення викликане “виникненням загрози стратегічної стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ”. Також Кремль вимагав зняття з Росії санкцій, запроваджених після окупації Криму у 2014 році, та відшкодування втрат, понесених через ці обмеження.

8 жовтня російська держдума ухвалила закон про денонсацію угоди. Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи рішення, заявляв, що продовження виконання зобов’язань за договором із США для Росії “неприйнятне”.