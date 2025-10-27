На Закарпатті викрили банду, яка продавала наркотики та перевозила ухилянтів

Правоохоронці на Закарпатті викрили групу з 12 осіб, які займалися збутом наркотиків та перевезенням військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

"У ході скоординованої прокурорами спецоперації у Мукачеві викрито 12 осіб, проведено 43 санкціоновані обшуки. Вилучено близько 1 кілограма наркотичних речовин, в тому числі амфетамін та сушений канабіс", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, координував діяльність групи 34-річний мешканець Мукачева, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю. Зловмисники самостійно виготовляли психотропи. Двоє співвиконавців налагоджували мережу для роздрібного збуту. Кожен підшуковував нові канали збуту, постачав збувачам психотропи для продажу, а також збирав «виторг» від безпосередніх торгівців.

Правоохоронці кілька місяців документували злочинну діяльність угруповання. Після затримання експрес-тести підтвердили, що кілька учасників групи були наркозалежними.

"Окрім цього, за даними слідства, зловмисники налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон.

"Чоловіків доставляли на Тячівщину, де вони через річку Тиса переправлялись до Румунії. Вартість «трансферу» стартувала від 5 тисяч доларів за особу", - повідомили в прокуратурі.

Під час обшуків в організатора правоохоронці вилучили понад пів кілограма метамфетаміну, які були заховані на подвір’ї.

Загалом за результатами спецоперації вилучено майже 1 кг наркотичних речовин, в тому числі метамфетамін та канабіс, зброю, спецзасоби, автомобілі, понад 20 мобільних телефонів та знаряддя, які використовувались в злочинній діяльності. Вилучено готівкові кошти - майже 60 тис. в іноземній валюті та 650 тис. гривень.

Трьох учасників за рішенням суду взято під варту без можливості внесення застави. Ще одному, який підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 1,2 млн грн.

Для інших учасників ОЗГ прокуратура клопотатиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним, залежно від скоєного та ролі в угрупованні, інкриміновано незаконне виробництво, зберігання, перевезення й збут психотропних речовин, вчинені повторно у складі організованої групи, та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Фото: Прокуратура України