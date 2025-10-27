Розвідники показали відео ліквідації сина російського генерала Марзоєва

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони на Запорізькому напрямку ліквідували лейтенанта Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Про це повідомляють у ГУР.

Так, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону безпілотників Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку виявили ворожу позицію операторів дронів у районі села Плавні Василівського району.

По цій позиції завдали удару керованою авіабомбою.

На момент удару на позиції перебував окупант лейтенант Василь Марзоєв, який був командиром взводу 108 парашутно-десантного полку 7 десантно-штурмової дивізії армії РФ.

За даними ГУР, разом із Марзоєвим ліквідовано й інших російських загарбників.

ForUA нагадує, що на Херсонщині 1 жовтня ліквідували колаборанта Володимира Леонтьєва, який обіймав посаду так званого голови окупаційної ради депутатів Нової Каховки. На опублікованому відео видно, як чоловік вийшов із припаркованої автівки і за кілька секунд пролунав потужний вибух.

Повідомляється, що Володимира Леонтьєва атакував дрон.