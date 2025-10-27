У Польщі з почесного консульства України зірвали прапор

Невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України в польському Перемишлі. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

У соцмережах дипломат опублікував фото входу до консульства, на якому видно, що біля будівлі залишився лише польський прапор.

– Хвиля антиукраїнського хейту у соцмережах знову призвела до того, що з почесного консульства України у Перемишлі зірвали український прапор. За цей рік це щонайменше п’ятий акт наруги над прапором у тому ж місці, – заявив Боднар.

Він закликав поліцію та МЗС Польщі “вжити належних заходів, щоб знайти порушників і притягнути їх до відповідальності”.

Боднар нагадав, що польське законодавство передбачає до одного року позбавлення волі за наругу над державним прапором.

ForUA нагадує, у вересні в Польщі було зрізано хрест з української церкви. Тоді правоохоронці затримали одного підозрюваного.

Минулого тижня під час футбольного матчу між Шахтарем і варшавською Легією у Кракові, польські фанати розгорнули банер із написом Ми пам’ятаємо Волинь.

Посол назвав цей вчинок провокацією.

30 вересня президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про запобігання пропаганді так званого бандеризму та запереченню волинських злочинів.