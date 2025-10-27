Італійський суд підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова

Апеляційний суд італійського міста Болонья 27 жовтня підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Перше рішення про екстрадицію Кузнєцова італійський суд ухвалив 16 вересня, але згодом, 15 жовтня, касаційний суд скасував рішення щодо видачі Німеччині громадянина України.

Тоді касаційний суд підтримав аргумент захисту про те, що мала місце «неправильна правова кваліфікація фактів, що лежать в основі європейського ордера на арешт», – заявив адвокат Нікола Канестріні.

Ухвалене 27 жовтня судове рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з диверсією, яка перервала ключове сполучення для постачання російського газу до Європи.

Адвокат 49-річного українця Нікола Канестріні після рішення суду в Болоньї оголосив, що подасть апеляцію до Касаційного суду в Римі.

Чоловік, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних ідентифікують лише як Сергія К., був заарештований у серпні поблизу італійського міста Ріміні на підставі європейського ордера.

Німецька прокуратура вважає, що він був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.