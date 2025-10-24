"Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України, - Стармер

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер за підсумками засідання «Коаліції охочих» оголосив про погодження світовими лідерами детального плану дій, спрямованого на посилення підтримки України, збільшення тиску на Росію та розблокування заморожених активів. Учасники саміту, включно з Володимиром Зеленським, також підтвердили фінансову та військову допомогу на наступний рік, тоді як Стармер та генсек НАТО Марк Рютте жорстко розкритикували Володимира Путіна, назвавши його єдиною перешкодою для припинення війни.

Про це повідомили на пресконференції за підсумками саміту «Коаліції охочих», передає Sky News.

Кір Стармер зазначив, що коаліція «об’єднана з президентом Трампом у заклику припинити бойові дії зараз, а переговори початися з нинішньої лінії зіткнення».

Він підкреслив, що Путін «несерйозно» ставиться до переговорів, грає на час і є «єдиною людиною, яка не хоче зупиняти цю війну», незважаючи на готовність Зеленського до припинення вогню та зустрічі.

Прем’єр Британії також підтримав санкції США проти найбільших енергетичних компаній Росії та сказав, що коаліція тепер повинна «підтримувати цей тиск».

За підсумками саміту, Велика Британія оголосила про розширення програми підтримки, щоб забезпечити Україну додатковими ракетами напередодні зимового періоду. Прем’єр Кір Стармер повідомив, що Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Світові лідери на саміті розробили план з п’яти пунктів, який передбачає:

Необхідність прибрати російську нафту і газ з глобального ринку. Росія має «платити за завдану шкоду» коштом заморожених російських активів. Посилення ППО. Тиск на Путіна. Гарантії безпеки.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що санкції, запроваджені Трампом, показали, що американський президент відданий встановленню миру в Україні.

Також він заявив, що на полі бою російські сили досягають мінімальних результатів, попри величезні втрати.

«В Україні Путін має дуже незначні здобутки, які отримує величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через його агресію».

Він підкреслив, що Україна продовжує боротися хоробро, а підтримка союзників працює.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що головними пріоритетами для союзників мають бути енергетика та ППО України. Він зазначив, що його команда робить усе для захисту критичної інфраструктури, і додав, що Україні знадобиться «значна кількість» природного газу, щоб пережити зиму.

Зеленський закликав союзників зачекати з власними закупками систем Patriot, щоб прискорити постачання Україні, оскільки наразі тривають перемовини із США, але негайна передача неможлива через черги. Президент закликав країни-союзниці розглянути терміновість посилення власної ППО, оскільки відтермінування їхніх поставок потенційно допоможе прискорити передачу систем Україні.

Крім того, Зеленський закликав більше країн приєднатися до санкцій проти російських нафтогазових компаній, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Президент України наголосив, що Росія «проводить кампанію терору проти нашої енергетичної системи», щоб зробити «зимові холоди інструментом мук і тиску на Україну, наш народ і на нашу оборону»: «Мета — зламати нас, і саме тому лише наша оборона насправді зупиняє Росію від вбивств, руйнування та терору».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія розпочне виробництво українських дронів-перехоплювачів OCTOPUS для подальшого їх тестування на території України.

Зеленський також продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Домовленість передбачає виробництво першої партії цих безпілотників у Великій Британії.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підсумувала результати засідання «Коаліції охочих», яке відбулося сьогодні у Лондоні, заявивши, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягала у вичікуванні, коли союзники припинять підтримку України.

«Стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми перестанемо допомагати Україні, в якийсь момент він очікував, що ми здамося. Цього ніколи не станеться!» — наголосила Метте Фредеріксен.

Вона також зазначила, що рішення щодо «репараційного кредиту» для України має бути до Різдва.

«Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, зоб у нас було рішення до Різдва. Щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки», – сказала данська прем’єрка.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Москва свідомо уникає дипломатичних ініціатив і є єдиною стороною, яка відмовляється від припинення вогню.

Схооф наголосив, що Росія «обходить усі мирні ініціативи та продовжує бити по Україні». На його думку, єдиний спосіб переконати Путіна сісти за стіл серйозних переговорів — це збільшити тиск на Росію та посилити підтримку України.

Він зазначив, що Європа, Велика Британія та США вже посилили санкції цього тижня, але закликав до розширення обмежень, зокрема проти компаній «Лукойл» і «Роснефть», а також до тиску на тіньовий флот у Північному морі.

Також Схооф підкреслив критичну важливість військової та енергетичної підтримки України, особливо напередодні зими: «Ми стурбовані російськими атаками на українську енергетичну інфраструктуру. Нідерланди збільшать свою допомогу, зокрема в енергетичній сфері, і закликають усіх партнерів робити те саме».