Війна

Внаслідок нічної атаки по столиці загинули троє киян

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Київ загинуло троє людей, 29 постраждали, з них 7 дітей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло троє людей. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначено, що нині рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі.

На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна, йдеться у повідомленні.

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. У Деснянському районі росіяни влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київатакарашисти
