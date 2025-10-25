Окупанти легалізують варварське використання природних ресурсів Азовського моря та Сивашу

Окупанти планують нове «освоєння» Азовського моря і Сивашу, які вже страждають від їхніх військових баз.

Про це стало відомо з окупаційних джерелї.

Російська окупаційна влада на Херсонщині заявила про початок «наукового співробітництва» з Всеросійським інститутом рибного господарства та океанографії (ВНІРО). Окупаційний «уряд» повідомив, що російські «вчені» нібито проведуть масштабні дослідження Азовського і Чорного морів, а також Сивашу. Формально метою проголошено розробку програм «відновлення та розвитку рибного господарства», але фактично йдеться про спробу легалізувати нове варварське використання природних ресурсів окупованого регіону.

Такі плани є черговою спробою російських загарбників узаконити мародерство — цього разу під прикриттям «екологічних досліджень». Після заяв про відновлення комерційного вилову осетрових у Азовському морі окупаційна влада робить крок до ще ширшого контролю над водними біоресурсами. Під гаслом «розвитку рибного комплексу» фактично планується масштабна експлуатація морських екосистем, що зазнають нищівного впливу війни.

Особливо цинічно ці плани звучать на тлі реального стану Сивашу — унікальної природної лагуни, яка щоденно деградує через діяльність російських військових. На берегах біля Приозерного, Генгірки, острова Папаніна та у Стрілковому окупанти облаштували військові бази, полігони й технічні стоянки озброєння та систем ПВО, що призводить до постійного забруднення соляних вод і знищення прибережних екосистем.

Сиваш, який був важливим природним і рекреаційним осередком півдня України, сьогодні перетворюється на зону екологічного лиха. Масові викиди пального, залишки боєприпасів, будівництво укріплень та рух військової техніки руйнують унікальну флору та фауну, що формувалася століттями.

Окрему роль у цій схемі відіграє гауляйтер Володимир Сальдо, який давно перетворив окуповану частину Херсонщини на майданчик для особистого збагачення. Під прикриттям «інвестиційних проєктів» він системно просуває програми, пов’язані з розкраданням бюджетних коштів, спрямованих із Москви. Кожен подібний «договір про співпрацю» фактично стає черговою годівницею для підконтрольних йому структур і наближених колаборантів. Жадібність Сальда до розпилу бюджетів уже стала притчею серед самих окупаційних чиновників, а природні ресурси Херсонщини — лише новим джерелом для наживи.

Під гаслом «розвитку науки» окупанти продовжують знищувати все, що раніше було частиною природного багатства українського півдня — від морських біоресурсів до заповідних територій.