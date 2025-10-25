﻿
Суспiльство

Синоптикиня повідомила, якою буде погода вихідними

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні вихідними 25-26 жовтня.

Згідно з прогнозом у суботу, 25 жовтня, уночі дощитиме по всій країні, водночас вже вдень опади очікуються на півночі та сході.

Щодо температури повітря, то на заході та півночі очікується +8…+12 градусів, тоді як на решті території від +12 до +18 градусів.

Вже у неділю, 26 жовтня, без істотних опадів, дощі пройдуть лише у західних областях.

Температура повітря у більшості областей +12…+17, на півдні до +19, водночас на заході збережеться прохолодна погода – від +9 до +12 градусі.

Вітер вихідними повсюди західний, сильний.

У Києві в суботу – дощ, у неділю припинення опадів аж до вечора. Вітер західний, із сильними поривами. Температура повітря вдень у суботу +8…+9 градусів, у неділю потепліє до +12…+13 градусів.

 Автор: Сергій Ваха

