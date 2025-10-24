Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відвідав Юридичний інститут КНЕУ

22 жовтня 2025 року до Юридичного інституту КНЕУ завітав Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який провів відкриту лекцію для наших студентів.



Зустріч відбулася за активного сприяння директорки Юридичного інституту Людмили Кожури. Майже 2 години спілкування були сповнені корисною інформацією, плідними дискусіями, цікавими запитаннями від студентів і викладачів та надзвичайно позитивною комунікацією.

"Це спілкування, яке виходить за межі лекційних тем і торкається глибинних, філософських питань нашої роботи та життя. Взагалі, я вражений зрілістю, небайдужістю та вірою у справедливість молодих правників" -зазначив Руслан Андрійович.



За словами Людмили Кожури в процесі зустрічі вдалося отримати згоду на проходження практики нашими студентами в Офісі Генерального прокурора України та Київській обласній прокуратурі, що є надзвичайно цінним для наших студентів!



Від імені всіх студентів Юридичного інституту щиро дякуємо Руслану Кравченку за щирість, відкритість та надзвичайно професійне спілкування!