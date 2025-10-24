﻿
Полiтика

Зеленський Стармеру: Путін штовхає Україну до гуманітарної катастрофи

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера перед початком засідання "Коаліції охочих", яке відбувається сьогодні, 24 жовтня, у Лондоні, повідомляє The Guardian.

Під час зустрічі глава британського уряду наголосив на небажанні російського диктатора Володимира Путіна зупиняти війну та підкреслив важливість подальшого тиску на Росію.

– Те, що ми бачимо з боку Путіна – це абсолютне небажання взаємодіяти. Насправді, навпаки, це продовження атак, збільшення кількості втрат серед мирних жителів та дітей, – заявив Стармер, висловивши співчуття щодо жертв серед українців.

Британський прем’єр окреслив основні напрямки спільних дій.

– Я справді думаю, що цього тижня ми можемо дійсно натиснути на Росію за допомогою газу… Я думаю, що ми можемо зробити ще більше щодо можливостей, зокрема… далекосяжних, і, звичайно, життєво важливої роботи коаліції, коли йдеться про необхідні гарантії безпеки, – додав він.

У свою чергу президент Володимир Зеленський подякував народу Великої Британії та королю Чарльзу ІІІ за підтримку України та погодився з оцінкою дій російського керівництва.

– Так, я згоден з вами, що Путін не показує, що хоче зупинити війну. І тут він погоджується штовхати нас до такої гуманітарної катастрофи, яку хоче організувати цієї зими. І, звичайно, з його увагою, енергією та газом, який є інструментом, щоб це зрозуміти, – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що під час засідання планує обговорити гарантії безпеки, питання протиповітряної оборони та енергетичну підтримку України.

– Я дуже вдячний вам, що ми не самотні в цій ситуації з самого початку війни, але особливо зараз це дуже важливо… Дякую, що ви залишаєтеся з нами, – підкреслив український президент.

Згідно з інформацією уряду Великої Британії, засідання "Коаліції охочих" відбудеться 24 жовтня у Лондоні в змішаному форматі: очно та онлайн.

Очікується, що Кір Стармер звернеться до європейських лідерів із трьома ключовими ініціативами:

  • вилучення російських енергоносіїв зі світового ринку;
  • розблокування російських суверенних активів для фінансування оборони України;
  • збільшення постачання зброї великої дальності.

Також прем’єр Великої Британії оголосить про прискорення програми поставок ракет, завдяки чому 140 легких багатоцільових ракет (LMM) буде доставлено в Україну вже цієї зими.

Як повідомляється, представник США на засіданні не братиме участі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в УкраїніКір СтармерКоаліція охочихагресія рф
