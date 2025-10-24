У Лондоні стартує зустріч Коаліції охочих: на порядку денному посилення тиску на РФ та допомога Україні до зими

Сьогодні, у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні розпочинається зустріч Коаліції охочих, на якій європейські лідери та партнери України зберуться, щоб скоординувати подальші дії з посилення тиску на Росію напередодні зимового періоду та зміцнення оборони України.

Як повідомила пресслужба уряду Великої Британії, основна мета зустрічі – виробити спільну стратегію для зміцнення позицій України та обмеження можливостей Росії продовжувати війну, особливо після останніх невибіркових ударів по цивільних об'єктах, включно з дитячим садком.

Ключові питання на порядку денному:

Зустріч, що пройде в Офісі закордонних справ, Співдружності та розвитку, а також віртуально, має на меті обговорити низку критично важливих кроків:

Посилення тиску та санкцій проти РФ: Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закличе партнерів до дій, щоб вилучити російську нафту і газ зі світового ринку, а також завершити роботу над російськими суверенними активами для розблокування мільярдів фунтів стерлінгів на фінансування оборони України. Зміцнення оборони України: Лідери обговорять необхідність забезпечити Україну всім необхідним для зміцнення оборони напередодні холодного сезону, а також активізувати надання можливостей далекого радіусу дії. Енергетична безпека: Будуть розглянуті шляхи зміцнення енергетичної безпеки України, оскільки Росія продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру.

Учасники та заяви лідерів

У зустрічі очікується особиста участь Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, глави уряду Нідерландів Діка Шуфа, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Онлайн до обговорення приєднаються ще близько 20 лідерів.

Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив на неприйнятності дій Кремля: "Єдина особа, яка бере участь у цьому конфлікті, і не хоче зупинити війну – це президент Путін, і його удари по маленьким дітям у дитячому садку цього тижня чітко демонструють це... Оскільки Путін продовжує чинити звірства в Україні, ми повинні посилити тиск на Росію..."

Нові кроки від Великої Британії

Напередодні зустрічі Стармер анонсував нові кроки Великої Британії на підтримку української оборони: