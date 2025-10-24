Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені, під завалами шукають людей

Близько 11:00 у Харкові пролунали потужні вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Практично одразу після перших вибухів був зафіксований ще один удар по місту. З'ясувалося, що внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство та автобаза.

Станом на 11:43 відомо вже про трьох поранених серед цивільного населення.

"За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге - по цивільному підприємству. Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Триває гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні міської влади.

На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби. Триває гасіння пожеж, а також пошук людей, які можуть перебувати під завалами пошкоджених об'єктів. Інформація щодо загиблих та повного масштабу руйнувань уточнюється.