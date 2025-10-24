Пекло під Сіверськом: ЗСУ знищили бронемонстра ворога

На півночі Донецької області, у районі Сіверська та Серебрянки, бійці батальйону «Апачі» 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ відбили масштабну атаку російських військ. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

За даними джерела, штурм відбувався на ділянці фронту, яку утримують підрозділи 81-ї аеромобільної та 54-ї механізованої бригад. Російські війська несподівано для цього напрямку задіяли значну кількість бронетехніки, а також мотоцикли та піхоту.

Окупанти діяли кількома групами: з боку Верхньокам’янського — у напрямку Сіверська, де використовували переважно піхоту та мотогрупи та південніше від Серебрянки — атакували із застосуванням важкої техніки.

Особливу увагу привернув один із російських танків, обладнаний антидроновим захистом, який бійці назвали «танком-чудовиськом». За словами DeepState, українські військові витратили десятки дронів, аби його зупинити.

Оглядачі відзначають, що “чудовисько” просунулося найдалі з усієї техніки, задіяної у штурмі. Після його знищення українські сили зосередилися на ліквідації піхоти, яка намагалася сховатися у посадках. У результаті спільними діями Сил оборони ворога вдалося відкинути.

