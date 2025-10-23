Заморожені російські активи допоможуть зміцнити обороноздатність України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості використання заморожених російських активів, зазначивши, що запропонований механізм є "легальним і справедливим" та допоможе зміцнити обороноздатність України.

Про це керівник держави повідомив під час засідання Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня, інформує Суспільне.

"Це модель, заснована на ідеї майбутніх репарацій — притягнення агресора до відповідальності за завдану шкоду. Важливо розуміти, що великі кошти можуть реально підтримати стійкість України та водночас сприяти вашому розвитку", — сказав Зеленський.

За його словами, значну частину коштів планують спрямувати на закупівлю європейської зброї.

"Це важливо для мене, і ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Вони також можуть бути використані зараз для зміцнення нашої протиповітряної оборони, авіації та фронтових позицій, що означає порятунок життів", — сказав глава держави.

Зеленський також закликав європейських партнерів якнайшвидше затвердити відповідний механізм для "захисту від російської агресії".

"Коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх так, щоб Росія зрозуміла: вона платить за власну війну. Тож я прошу вас ухвалити рішення якнайшвидше. Російські активи мають бути повністю використані для захисту від російської агресії", — додав Зеленський.

10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею репараційної позики Україні. Кредит дадуть на основі залишків грошових коштів російських активів, що зберігаються в країнах Заходу.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Із них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки Міжнародного валютного фонду.

Чиновники ЄС розповіли агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро.

20 жовтня один з дипломатів ЄС повідомив Суспільному, що 23 жовтня Євросоюз обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності щодо цього інструменту від усіх 27 держав-членів ЄС.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.