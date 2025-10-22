Службова недбалість медсестри призвела до смерті немовляти

У Рівному повідомили про підозру медсестрі, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти, повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури, медичній сестрі повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть дитини», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію 2-місячній дівчинці. Під час хірургічного втручання немовля лежало на животі.

Як зазначається, медична сестра, підозрювана у службовій недбалості, принесла до операційної необліковану та не передбачену протоколом електричну грілку, втім не проконтролювала її температури і немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги.

Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

У ході слідства допитали свідків, у тому числі медичних працівників, потерпілих, проведено клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, а також упродовж грудня 2022 – жовтня 2025 років призначено комплекс необхідних судових експертиз.

Після отримання висновків експертів, на підставі зібраних доказів, 11 жовтня 2025 року правоохоронці повідомили про підозру медсестрі, яка відповідала за підготовку операційної та допустила злочинну недбалість. Їй вже обрано запобіжний захід.

Тривають слідчі та процесуальні дії, а також судова товарознавча експертиза електричної грілки.

Як інформує поліція Рівненщини, 42-річній медичній сестрі може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

