Білий дім не бачить потреби у зустрічі Рубіо та Лаврова, - Axios

У Білому домі заявили, що не бачать потреби в організації зустрічі між держсекретарем США та міністром закордонних справ Росії, яку раніше планували, але відклали, пише журналіст Axios Барак Равід

За словами представника адміністрації президента США, у найближчому майбутньому Трамп також не планує особистої зустрічі з Володимиром Путіним, що раніше підтверджувало й джерело NBC News.

“Рубіо і Лавров вже провели змістовну телефонну розмову, тож додаткова особиста зустріч не є необхідною”, – зазначив співрозмовник.