Швеція виділяє додаткові 35 млн євро на допомогу Україні

Швеція виділить додаткові 35 мільйонів євро Трастовому фонду Світового банку для підтримки відновлення, реконструкції та реформ в Україні напередодні зими.

– Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро. Для задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення, – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

Sweden supports Ukraine via the @WorldBank. 🇸🇪🇺🇦



As winter approaches, Sweden is increasing its support to the World Bank’s Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) by SEK 385 million. The fund makes it possible to address the most urgent needs and… pic.twitter.com/eEHKNKjPid — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) October 21, 2025

Раніше ForUA повідомляв, що Фінляндія відправляє 30-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 52 млн євро.