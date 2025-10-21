﻿
Швеція виділяє додаткові 35 млн євро на допомогу Україні

Швеція виділить додаткові 35 мільйонів євро Трастовому фонду Світового банку для підтримки відновлення, реконструкції та реформ в Україні напередодні зими.

Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро. Для задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення, – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

Раніше ForUA повідомляв, що Фінляндія відправляє 30-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 52 млн євро.

 Автор: Сергій Ваха

