На оборону додаткові 325 млрд грн: у Раді ухвалили зміни до бюджету-2025

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. За законопроєкт № 14103 проголосували 297 парламентарів.

Як зазначила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, зміни передбачають збільшення видатків на національну безпеку та оборону на суму 324,7 млрд грн.

 

З них:

  • 210,9 млрд грн – ЗСУ;
  • 99,1 млрд грн – виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн – Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн – для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
  • 1,3 млрд грн – для СБУ;
  • 918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту;
  • 83 млн грн – Державній прикордонній службі;
  • 28,8 млн грн – для ГУР МО;
  • 8 млн грн – для СЗР.

Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:

  • 294,3 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро “безповоротної позики” ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно, і відсотки за користування грошима не нараховуються);
  • 10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що вперше гроші від заморожених активів РФ підуть на Сили оборони.

– Всього направлять 325 млрд грн, з них 292 млрд (6 млрд євро) – це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували, і дозволять використати на військові потреби, – пише Гончаренко.

 

 Автор: Сергій Ваха

Популярнi статтi