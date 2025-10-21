﻿
Головне

Лідери Європи підтримали план Трампа щодо припинення вогню, але виступають за використання активів РФ та тиск на Путіна

Лідери Європи підтримали план Трампа щодо припинення вогню, але виступають за використання активів РФ та тиск на Путіна

Лідери європейських країн 21 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили свою непохитну підтримку України та водночас висловили схвалення зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення припинення бойових дій. Про це йдеться у спільній заяві.

Лідери наголосили, що вони "об'єднані в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України".

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – акцентували у заяві.

Водночас, європейські лідери підкреслили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру".

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко заявляємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", – заявили вони.

У заяві також наголошується, що країни розробляють заходи для "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

Лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки для підтримки України.

Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСвійнаТрампприпинення бойових дій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рубіо і Лавров не дійшли згоди: друга зустріч Трампа і Путіна під питанням
Головне 21.10.2025 08:51:58
Рубіо і Лавров не дійшли згоди: друга зустріч Трампа і Путіна під питанням
Читати
Зеленський відвідає Лондон перед важливими переговорами
Головне 21.10.2025 08:14:50
Зеленський відвідає Лондон перед важливими переговорами
Читати
Політична боротьба в США спричинила новий етап урядового паралічу
Свiт 21.10.2025 07:53:22
Політична боротьба в США спричинила новий етап урядового паралічу
Читати

Популярнi статтi