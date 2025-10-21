Лідери Європи підтримали план Трампа щодо припинення вогню, але виступають за використання активів РФ та тиск на Путіна

Лідери європейських країн 21 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили свою непохитну підтримку України та водночас висловили схвалення зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення припинення бойових дій. Про це йдеться у спільній заяві.

Лідери наголосили, що вони "об'єднані в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України".

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – акцентували у заяві.

Водночас, європейські лідери підкреслили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру".

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко заявляємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", – заявили вони.

У заяві також наголошується, що країни розробляють заходи для "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

Лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки для підтримки України.

Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.