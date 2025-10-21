Бельгія погодилася не блокувати ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні "репараційної позики", яка буде забезпечена замороженими російськими активами. Завдяки цьому рішенню Євросоюз тепер може перейти до практичних кроків із реалізації цієї ідеї, пише видання Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, лідери ЄС планують звернутися до Єврокомісії із закликом розробити відповідну пропозицію, що стане основою для майбутнього рішення.

У розпорядженні видання є проєкт підсумкового комюніке зустрічі Євроради, запланованої на 24 жовтня. У цьому документі, який, зазначається, був неформально узгоджений послами ЄС, міститься заклик до Єврокомісії внести пропозицію щодо "репараційної позики". Вона має бути "підкріплена належною європейською солідарністю та розподілом ризиків".

Неназваний бельгійський дипломат зазначив, що фактично це є політичним "зеленим світлом" для Єврокомісії. Інший європейський дипломат також висловив упевненість, що Бельгія не перешкоджатиме рішенню.

Співрозмовники видання додають, що в Єврокомісії впевнені у здатності розробити юридично надійний план реалізації ідеї. У ЄК вважають вкрай малоймовірним, що у разі відмови Росії відшкодувати репарації Україні, суд у майбутньому зобов’яже ЄС повернути Москві кошти, задіяні для позики.