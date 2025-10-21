﻿
Свiт

Експрезидент Франції сів до в'язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні відправився до в'язниці, де відбуватиме 5-річний термін.

На фоні цього майже сотня людей зібрались під будинком політика, щоб висловити йому свою підтримку. Ексглава держави привітав їх, після чого сів до автівки, що прямувала до в'язниці Ла-Санте.

Суд визнав Саркозі винним у спробі отримати фінансування виборчої кампанії від режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Після прибуття до в’язниці його адвокати зможуть подати клопотання про звільнення до апеляційного суду. Суд розгляне його протягом двох місяців.

RTL зазначає, що Саркозі відповідає кільком критеріям для звільнення — відсутність ризику втечі та повторного злочину — тому він може розраховувати на вихід із в’язниці до Різдва.

 Автор: Галина Роюк

