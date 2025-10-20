Зеленський у п'ятницю їде до Лондона на зустріч коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський поїде до Лондона для участі в зустрічі «коаліції охочих» у п’ятницю, повідомило агенції Reuters джерело, знайоме з цим питанням. Також про це повідомляло видання RTRS.

Сам Зеленський натякнув на свій візит до Європи. У своїх соцмережах він написав, що обговорив з премєркою Данії Метте Фредеріксен плани на цей тиждень – «буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо».

Офіційно про цей візит наразі не повідомляється.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в п’ятницю в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих».

Минулого тижня Зеленський перебував з візитом у США, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Після переговорів у нього була телефонна розмова з європейськими лідерами.