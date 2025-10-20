У Кривому Розі нацгвардієць вбив на пішоходному переході 14-річного підлітка

У Кривому Розі військовослужбовець Національної гвардії на пішохідному переході на смерть збив неповнолітнього хлопця.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Аварія сталася ще 18 жовтня. За попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на сигнал світлофора, який забороняє рух, і збив 14-річного хлопця, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Через травмування дитина загинула.

Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані. Військовослужбовцеві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). За це загрожує від трьох до восьми років за ґратами.