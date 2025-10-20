Бійці ГУР спалили новітню радіолокаційну систему окупантів

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України спалили російську новітню радіолокаційну систему окупантів (РЛС) на території тимчасово окупованого Криму, повідомила пресслужба ГУР.

"Майстри Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні .

Зазначається, що РЛС "Валдай" ― новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БпЛА.

Ураження цього об’єкта на аеродромі Джанкой знижує ефективність системи протиповітряної оборони окупантів на південному напрямку. Відео ураження оприлюднили в телеграм-каналі ГУР. Операція з ураженням відбулася у вечірній або нічний час, коли комплекс, ймовірно, перебував у стані чергування.

Аеродром "Джанкой" використовується РФ як важлива військова база. Тут базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, а також три ескадрильї з гелікоптерами Мі-8, Мі-35М, Мі-23, Ка-28, Ка-5. На території аеродрому також перебувають гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

За даними з відкритих джерел, цей комплекс уперше презентували на російському форумі у 2018 році як один з основних елементів ППО, здатний виводити з ладу дрони ще до наближення до об'єкта.

"Валдай" має трьохкоординатний радар у Х-діапазоні, модулі оптико-електронного супроводу, модуль пеленгування каналів управління БпЛА та можливість підключення засобів радіоелектронної боротьби. Мінімальна дальність виявлення цілей цим комплексом становить близько 300 метрів, а для більших цілей може перевищувати 15 кілометрів.