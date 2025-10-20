﻿
Війна

Драпатого кинули на харківський напрямок

Частина командування Обʼєднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого управлятиме угрупованням Об'єднаних сил, що створили після структурних змін у Силах оборони України.

Про це 20 жовтня повідомила пресслужба угруповання.

Зона відповідальності командування охоплює Харківську область та прилеглі території, зазначили у повідомленні. Корпуси, зосереджені на ділянці, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню Об’єднаних сил.

Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ “Харків” під час російського наступу на Харківщині та загрози

Речником новоствореного угруповання став підполковник Віктор Трегубов.

