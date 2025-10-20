Неймовірна ефективність: названо найприбутковішу компанію світу за доходом на одного працівника

Платформа OnlyFans очолила світовий рейтинг за рівнем прибутковості на одного співробітника, досягнувши показника, що в рази перевищує результати технологічних гігантів, таких як NVIDIA та Apple.

Згідно з дослідженням фінансово-маркетингової компанії Barchart, сервіс OnlyFans, що спеціалізується на контенті за передплатою, демонструє безпрецедентну ефективність. Середній дохід на одного працівника компанії складає $37,6 мільйона, що вивело її на перше місце у світовому рейтингу.

Рейтинг найприбутковіших компаній світу за доходом на одного працівника

Показник OnlyFans у понад 37 мільйонів доларів на співробітника значно випереджає конкурентів. Для порівняння, NVIDIA, лідер ринку графічних процесорів, демонструє $3,6 млн, а Apple – $2,4 млн. Навіть такі цифрові гіганти, як Meta ($2,2 млн), Google ($1,9 млн), а також OpenAI та Microsoft (близько $1,1 млн), залишаються далеко позаду.

Такий разючий розрив аналітики пояснюють унікальною бізнес-моделлю OnlyFans. Платформа працює як посередник, дозволяючи авторам контенту (здебільшого категорії 18+) напряму монетизувати свою аудиторію та отримуючи лише частку від їхнього прибутку. Завдяки цьому, попри скромний штат працівників, компанія генерує гігантські обсяги грошових потоків.

Експерти зазначають, що успіх OnlyFans підкреслює зміну акцентів у сучасній цифровій економіці: від класичних технологічних інновацій до прямої та високоефективної монетизації людської уваги. На цьому тлі навіть провідні гравці ІТ-ринку виглядають більш "скромно".

