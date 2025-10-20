Мирна угода зірвана: Ізраїль знову бомбардує Газу – аналітик назвав дві головні причини

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС опинилося під загрозою. Обидві сторони знову почали обстрілювати одна одну, фактично порушивши досягнуті домовленості.

Як розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, ще раніше виникали питання щодо так званої "мирної угоди" між Ізраїлем та ХАМАС, оскільки в ній бракувало конкретики.

Чому зірвалося перемир'я?

За словами Уса, угоду фактично порушили із самого початку. Однією з умов було повернення ХАМАС протягом 72 годин усіх заручників, включно з тілами загиблих.

"Вони не повернули тіла усіх людей," – наголосив аналітик.

Крім того, угода передбачала, що ХАМАС не мав відігравати жодної ролі в житті Гази, однак бойовики відмовилися від цього.

"Що почав робити ХАМАС? Там одразу почали публічно розстрілювати тих, хто, як вони вважали, співпрацює з Ізраїлем," – зазначив Ус.

Питання до Трампа

Експерт також припустив, що зрив домовленостей ставить під сумнів заяви Дональда Трампа, який раніше повідомив про успішне завершення першої фази мирного плану.

"І зараз перед Трампом стоїть питання. А всі твої заяви, що ти там закінчив війни – вони реально закінчені?" – сказав Ус.

Аналітик вважає, що Трамп міг прагнути лише заявити про досягнення, а у разі невдачі – перекласти провину на інші сторони. Подібний сценарій, на думку Уса, може повторитися й у випадку з війною в Україні.

"Він заявить, що зупинив війну в Україні. Якщо вона продовжиться, то Трамп просто скаже, що дві сторони не хочуть домовлятися," – додав Іван Ус.

Хронологія подій

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС підписали документ про першу фазу мирного плану, що складався з 20 пунктів і обіцяв амністію бойовикам ХАМАС, які складуть зброю.

Проте вже 19 жовтня ситуація загострилася: бойовики ХАМАС атакували ізраїльські війська в районі Рафах, а Ізраїль у відповідь здійснив авіаудари по центру Гази.