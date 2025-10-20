Рух на ключовому проспекті лівобережжя Києва обмежено до кінця місяця

У столиці до 31 жовтня частково обмежать рух Броварським проспектом. Обмеження пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари, повідомляють у Київавтодорі.

Роботи проводитимуться поетапно, окремими ремонтними картами, аби мінімізувати незручності для водіїв.

Киян закликають враховувати ці обмеження під час планування поїздок і вибирати альтернативні маршрути за можливості.

