Столиця

Рух на ключовому проспекті лівобережжя Києва обмежено до кінця місяця

У столиці до 31 жовтня частково обмежать рух Броварським проспектом. Обмеження пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари, повідомляють у Київавтодорі.

Роботи проводитимуться поетапно, окремими ремонтними картами, аби мінімізувати незручності для водіїв.

Киян закликають враховувати ці обмеження під час планування поїздок і вибирати альтернативні маршрути за можливості.

Як повідомляло раніше ForUa, київським водіям полегшили паркування.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київобмеження рухуБроварський проспектремонт дорігКиівавтодор
