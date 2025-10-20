У Києві поліцейські жорстоко побили військовозобов’язаного біля ТЦК (Відео)

В столиці повідомили про підозру двом правоохоронцям, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі Голосіївського ТЦК та завдали йому численні удари руками та ногами, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 17 жовтня працівники поліції доставили чоловіка до будівлі ТЦК на мікроавтобусі. Після того, як чоловік розпилив у салоні перцевий балончик, поліцейські завдали йому не менше 10–15 ударів руками та ногами по голові та тілу, хоча чоловік лежав на порозі авто і не чинив опору.

Потерпілий наразі проходить судово-медичну експертизу для встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством та ображало особисту гідність потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.